La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné

Abidjan, 02 fév (AIP)- Le ministère de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité va conduire courant février une campagne de sensibilisation, baptisée « 16 jours d’activisme », pour intensifier la lutte contre les mutilations génitales féminines. La campagne s’inscrit dans le prolongement de la journée internationale de lutte contre le phénomène, célébrée le 6 février, tous les ans. Elle bénéficiera de l’appui de partenaires au développement. Il s’agira, notamment, au cours de ces « 16 jours d’activisme », de mobiliser les autorités administratives, les guides religieux et coutumiers, les ONG, les médias, pour dénoncer l’excision et exiger des poursuites judiciaires contre les auteurs. La ministre de la Femme, de la Protection de...

