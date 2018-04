Côte d’Ivoire / FEMUA 11: La jeunesse sensibilisée sur les risques du courant électrique

La CIE sensibilise pendant le FEMUA sur les dangers du courants électrique

Abidjan, 19 avr (AIP) – La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) a sensibilisé, mercredi, la jeunesse du pays sur les risques liés au courant électrique, à l’occasion de la 2ème journée du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) en cours à l’Institut national de le jeunesse et des sports (INJS) à Marcory, à travers la rubrique « Carrefour jeunesse ». Le sous-directeur à la prévention sécurité de la CIE, Soumahoro Amara, lors de ce panel, a invité les jeunes surtout à respecter les distances de sécurité (3 mètres minimum pour les câbles nus) lors de la construction d’un bâtiment, recourir aux extincteurs et non à l’eau en cas d’incendie, ne jamais réparer un appareil lorsqu’il est branché. Ces recommandations relèvent de la volonté...

