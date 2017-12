Côte d’Ivoire/ 103 élèves officiers de l’EFA présentés au drapeau national

Le chef d'Etat-major adjoint le général de brigade Doumbia Lassina 2è de la droite vers la gauche. A sa droite le Commandant de l'EFA Jean-Hubert Ouassénan

Yamoussoukro, 22 déc (AIP)- Cent trois élèves officiers d’active (EOA) de première année de l’école des forces armées (EFA) de Zambakro (Yamoussoukro) et de médecins-élèves officiers, jugés aptes de se comporter comme des militaires après trois mois de formation initiale, ont été présentés au drapeau national, ce vendredi sur le site de l’EFA à Zambakro. La cérémonie de présentation au drapeau de la 49ème promotion des EOA 1ère année (72 ivoiriens et 17 issus des pays de la sous-région) et de la 12ème de médecins-élèves officiers, tous ivoiriens, marque la fin d’une première phase de formation commune de base (FCB) et s’est déroulée sous la présidence du chef d’état-major adjoint, le général de brigade Doumbia Lassina, qui représentait...

