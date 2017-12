Côte d’Ivoire ̸  Remise des clés des logements de 180 agents de la MA2E

M. Dominique Kakou remet symboliquement une villa à la cité MAE à sa propriétaire à Akandjé

Abidjan, 28 déc (AIP)- Le directeur général de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), Dominique Kakou, a procédé jeudi, à la remise des clés des logements de 180 adhérents de la Mutuelle des agents de l’eau et de l’électricité (MA2-E). Les logements remis sont répartis à Akandjé (Bingerville) et à Songon, soit 90 villas par cité. « Je félicite les bénéficiaires pour les sacrifices consentis et je vous demande d’encourager les autres collaborateurs des sociétés du groupe qui n’ont pas pu souscrire, pour diverses raisons, à s’engager résolument dans ce projet qui leur garantit, quel que soit le délai de livraison, l’acquisition de logements dans les meilleures conditions », a indiqué M. Kakou. Le directeur général de la CIE, accompagné...

