Coopération/ La Côte d’Ivoire propose au Qatar un accord de protection réciproque des investissements

Alassane Ouattara propose au Qatar un accord de protection réciproque des investissements

Coopération/ La Côte d’Ivoire propose un accord de protection réciproque des investissements au Qatar Abidjan, 23 déc (AIP)- Le président de la République, Alassane Ouattara, a soumis à l’Emir du Qatar, son Altesse Sheikh Tamin Bin Thani, l’idée de la conclusion d’un accord de protection réciproque des investissements, estimant qu’un tel cadre favorisera un accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, « en-deçà des importantes potentialités » de part et d’autre, a-t- il relevé. « Il nous appartient d’encourager nos opérateurs économiques par la protection juridique de leurs activités en envisageant la signature, entre autres, d’un accord de protection et de promotion réciproque de nos investissements...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.