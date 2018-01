CHAN 2018 : La Côte d’Ivoire défaite par la Zambie (0-2)

Togui Mel et ses coéquipiers ivoiriens n'ont pas fait le poids devant la Zambie (photo sport-ivoire.ci)

Abidjan, 18 jan (AIP)- La Côte d’Ivoire a été battue jeudi, au stade de Marrakech, par la Zambie, sur le score de (2-0) en match de la deuxième journée dans la poule B, de la 5è édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui se déroule au Maroc. Les deux réalisations des Chipolopolos ont été inscrites par Augustine Mulenga aux 8è et 73è minutes. La Zambie enregistre sa seconde victoire et décroche son billet pour les quarts de finales, dans le groupe A. L’autre rencontre de la poule B a vu la victoire de l’Ouganda plier l’échine devant la Namibie par (0-1). Ce résultat permet fait l’affaire de la Namibie qui emboite le pas au Maroc en s’adjugeant le second ticket de la poule. La Zambie et la Namibie rejoignent, au nombre des pays déjà qualifiés pour...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.