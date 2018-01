Cérémonie des Vœux du Nouvel an : 230 militaires et gendarmes radiés de l’armée ivoirienne en 2017

Abidjan, 04 jan (AIP) – Quelque 230 militaires et gendarmes ont été radiés de l’armée ivoirienne en 2017, a révélé le chef d’Etat-major de l’armée ivoirienne, le Général de Corps d’armée, Sékou Touré, jeudi, à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel an au Président de la République, Alassane Ouattara. Ces 230 hommes ont été radiés pour faute contre l’honneur, désertion et plusieurs manquements à la discipline, a-t-il poursuivi. Le Gouvernement ivoirien a pris le 30 juin 2017, une ordonnance portant sanctions disciplinaires applicables aux militaires dans le cadre du renforcement des pouvoirs disciplinaires de la hiérarchie militaire. La Côte d’Ivoire a été secouée en janvier et mai 2017 par une mutinerie d’un certain nombre...

