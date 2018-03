Bruno Kone exhorte la Côte d’Ivoire à s’inspirer de la Chine

Abidjan, 03 mars (AIP) – Le ministre de la Communication, de l’économie numérique et de la poste, Bruno Kone Nabagne, a exhorté la Côte d’Ivoire à s’inspirer de la Chine pour devenir une puissance. « J’ai eu l’occasion d’apprécier la force du peuple chinois, sa discipline, sa capacité de travail, sa créativité et son ingéniosité, toutes choses qui font qu’aujourd’hui la Chine est devenue une puissance économique, politique, industrielle et technologique », a déclaré le ministre Nabagne vendredi à Abidjan, à l’occasion du 35eme anniversaire de l’établissement des relations sino-ivoiriennes. « Sans contexte la Côte d’Ivoire a beaucoup à apprendre de ce grand pays qu’est la Chine, pays...

