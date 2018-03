Attaque à Ouagadougou : Démenti du gouvernement concernant la fermeture des frontières Côte d’Ivoire-Burkina

Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité (Ph. d'archive)

Man, 03 mars (AIP) – Le gouvernement ivoirien par l’entremise du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a apporté un démenti concernant les rumeurs sur la fermeture de la frontière Côte-d’Ivoire-Burkina, suite à l’ attaque de Ouagadougou, vendredi. «Au nom du président de la République, je voudrais apporter un démenti formel à ces allégations. Je voudrais saisir cette occasion pour rassurer les populations ivoiriennes que les dispositifs sécuritaires adaptés en pareille circonstance ont été prises et mises en place et qu’elles peuvent vaquer sereinement à leurs occupations » a affirmé le ministre lors du journal télévisé de 20h sur les antennes de la Radio télévision ivoirienne (RTI 1). Une attaque armée a visé vendredi...

