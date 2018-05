Côte d’Ivoire/ Les pays de l’UEMOA soulignent l’importance d’un plan d’actions régional sur les ressources humaines de la santé et du social

Des ministres et experts de l'UEMOA présents aux travaux sur le plan d'actions sur les investissements dans la santé et les ressources huamines

Abidjan, 04 mai (AIP)-Les ministres en charge de l’Emploi, de la Santé et des Finances de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et les partenaires techniques et financiers ont souligné, lors d’une réunion, vendredi, à Abidjan, l’importance de l’adoption d’un plan d’action régional d’investissement dans les ressources humaines de la santé et du social. Selon le ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, Raymonde Goudou Coffie, les pays de cet espace sous régional sont actuellement confrontés à de nombreux défis dans les domaines de la formation, du recrutement, du déploiement et de la fidélisation des personnels de ces deux secteurs mais aussi du financement. D’où la satisfaction de son collègue de l’Emploi et de la Protection...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.