Côte d’Ivoire/ Les axes de la politique de lutte contre la désertification présentés aux acteurs

Le directeur de cabinet du ministre des Eaux et Forêts, Didier Gbogou

Abidjan, 1er mars (AIP)- Le directeur de cabinet du ministre des Eaux et Forêts, Gbogou Didier Lohoury, a présenté jeudi, à Abidjan, aux acteurs de la foresterie, les axes de la nouvelle politique de lutte contre la désertification, mise en place par le gouvernement. Le représentant du ministre Alain Richard Donwahi a évoqué la détermination de son département de compléter à très court terme le dispositif législatif et réglementaire de protection des arbres et massifs forestiers en introduisant dans le Code Forestier le nouveau statut de l’Agro-Forêt Classée, de protéger de façon stricte les forêts classées conservées à plus de 75% et surclasser en aires protégées celles qui s’y prêteraient. Gbogou a émis le vœu de faire respecter strictement la logique des forêts...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.