Côte d’Ivoire/ Vers la définition d’une feuille de route sur le processus de transition de l’économie informelle vers l’économie formelle

Le ministre Jean Claude Kouassi et le Directeur-pays du BIT, Dramane Haïdara, à l'ouverture de l'atelier sur les filières commerciales informelles

Abidjan, 23 fév (AIP)- Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Jean Claude Kouassi, a annoncé vendredi, à Abidjan, la définition dans les jours à venir d’une feuille de route sur la transition de l’économie informelle vers l’économie informelle. « Dans le cadre du processus de transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, le Gouvernement ivoirien, avec l’appui de ses partenaires (notamment le BIT), entend définir une feuille de route et une stratégie nationale impliquant tous les acteurs concernés (Etat, Secteur Privé, Partenaires Techniques et Financiers, Organisations syndicales, société civile) », a-t-il déclaré. Selon M. Kouassi, cette feuille de route et la stratégie nationale sont des outils qui devraient permettre aux...

