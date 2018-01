Côte d’Ivoire/ Les femmes peulh de Bouna exhortées à s’inscrire dans les centres d’alphabétisation

Le Dren de Bouna, Koffi Hyancinthe (au centre)

Bouna, 14 jan (AIP)- Le directeur régional de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (DRENETFP) de Bouna, Koffi Komenan Hyacinthe, a exhorté samedi, les femmes de la communauté peulh de la ville à s’inscrire dans les centres d’alphabétisation. Cet échange s’est effectué au cours d’une rencontre initiée par ONU-femmes, en collaboration avec l’ONG Animation rurale de Korhogo, dans le cadre des activités de sensibilisation porte-à-porte sur le rôle de la femme dans la prévention des crises et l’alerte précoce. « Je suis venu vous dire que l’école est importante. Si toi femme, tu sais lire et écrire, cela va t’aider à mieux connaître ton importance dans la société....

